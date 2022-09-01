Под Бахмутом оккупанты бросили своего раненого командира – ему оставили гранату со словами «Можешь себя взорвать»

Под Бахмутом российские оккупанты сбежали с позиций и бросили своего раненого командира - заместителя командира роты.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Пленный воевал с самого начала путинской агрессии. После окончания военного училища во временно оккупированном Донецке он проходил «службу» в так называемом «2 армейском корпусе лнр» на офицерских должностях. По свидетельству пленника, его подразделением командовали кадровые российские военные. Их ротация длилась год.

В марте офицер оккупационной армии участвовал в штурме Рубежного в Луганской области. Был ранен и уволился. Но в июле он снова попал под принудительную мобилизацию.

Был ранен снова в бою под Бахмутом. Вместо того, чтобы оказать офицеру помощь, его подчиненные сбежали с его оружием и снаряжением. Ему оставили только гранату со словами «Можешь себя взорвать!». Раненого оккупанта спасли бойцы Вооруженных Сил Украины.