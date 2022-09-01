Оккупанты замучили до смерти британского волонтера Пола Ури, - омбудсмен

После более чем 1,5 месяца переговоров россия через террористическую «днр» вернула тело замученного английского волонтера Пола Ури.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ури с апреля по июль 2022 года незаконно удерживали в заложниках во временно оккупированном Донецке. Российские пропагандисты заявляли о гибели Пола Ури «в результате болезни и стресса», а 7 сентября Украина получила изуродованное тело британца. Лубинец написал, что у Ури отсутствуют части тела, есть многочисленные порезы и следы пыток.

«Окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза, все необходимые сообщения сделаны, также должным образом проинформировано Посольство Великобритании в Украине. Я уже сегодня могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и у каждого, кто это увидит, сомнений не останется».

«Убийство волонтера Пола Ури через пытки – военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством на трибунале для путина», – отметил Лубинец.

Британцы Пол Ури и Дилан Хилли были захвачены российскими военными в конце апреля 2022 года рядом с Днепрорудным в Запорожской области, когда осуществляли свою деятельность в качестве волонтеров, приобщенных к эвакуации исключительно мирного населения из зоны активных боевых действий. Дилан Хилли пока не освобожден и «обвиняется» оккупантами якобы в наёмничестве.