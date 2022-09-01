США подготовили украинских военных, которые с помощью «Гарпунов» потопили российский корабль

Заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант заявил, что украинские военные, в середине июня поразившие российский военный корабль «Василий Бех», прошли обучение в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Лапланта, украинские военные прошли обучение на противокорабельных ракетах Harpoon, которыми и был потоплен «Василий Бех». Ракету, поразившую российский военный корабль, Украине предоставила страна-союзник США, название которой представитель Пентагона отказался говорить. Он лишь уточнил, что ракета была снята с корабля и установлена на автомобильную платформу.

– Сейчас происходят невероятные инновации, а мы просто недостаточно об этом говорим, – отметил Лаплант.

Он добавил, что украинские силы использовали Harpoon для потопления еще одного военного корабля россии, но не назвал его.