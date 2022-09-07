Президент Зеленский поблагодарил николаевскую 406-ю бригаду артиллеристов за уничтожение оккупантов

Президент Владимир Зеленский отметил достижения ВСУ на Юге и Харьковском направлении.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- На этой неделе есть хорошие новости с Харьковщины. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство. Сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.