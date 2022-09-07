ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ в Мелитополе нанесли удар по штабу «Единой россии»

Уже 197-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 сентября.

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23:20 ВСУ нанесли удар по штабу «Единой россии» в Мелитополе.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Еще на один шаг дальше псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб «единой россии» в здании «Новой почты» по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты», - отметил Федоров.

00:18 Опубликовано видео об украинской военной разведке, которая находила расположение техники оккупантов во время боев за Гостомель.

00:11 Возле Балаклеи поймали российских оккупантов, которые переоделись в гражданскую одежду и пытались сбежать с позиций.