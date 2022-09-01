Война на Николаевщине: В ОВА рассказали о последних обстрелах области

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 7 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:15 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 8 сентября.

В Николаевском районе 7 сентября, с 08:00 по 08:20 враг наносил удар по аквазоне города Очакова. Пострадавших нет.

7 сентября, ориентировочно в 10:25, за пределами села Ивановка Куцурубской громады в результате вражеских обстрелов возник пожар сухой травы на открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

Также днем, 7 сентября, под вражескими обстрелами была Первомайская громада. Утром до 13:30 фиксировались обстрелы села Заселье, в результате которых более пяти жилых домов частично разрушены, повреждены придомовые здания. Пострадавших нет. В 12:00 зафиксированы обстрелы села Константиновка. Пострадавших нет. Ориентировочно в 14:00 были обстрелы пгт Первомайское, в результате чего загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 7 сентября, около 11:00 и 15:00, были обстрелы за пределами села Широкое Широковской громады. Попадания были по сельхозскладам. Также были обстрелы около 17:00. Попадания были в здании сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки, 7 сентября, под обстрелами оказались прилегающие территории пгт Березнеговатое, сел Высунск, Семеновка, Красный Яр. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:32 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степовая Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

07:21 Обстановка в южной операционной зоне достаточно динамична, но контролируется силами обороны. Существенных изменений в составе и положении противника не отмечено, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 7 сентября.

Основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

За день враг шесть раз атаковал авиацией наши ссуды. Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную общину. Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет.

Нашей авиацией нанесено 13 ударов по логистическим и управленческим объектам вражеских войск.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, в результате чего оккупантов стало меньше на 108, танков у них – на пять, реактивных систем залпового огня «Град» – на три. Уничтожено 15 единиц автобронетехники 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии, 120 мм миномет, две пусковые установки С-400, радиолокатор наведения до С-300 и два состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - два ракетоносителя в готовности к пуску 16-ти крылатых ракет «Калибр».