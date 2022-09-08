Миссия ООН планирует в ближайшие дни прибыть в Еленевку для расследования убийства украинских военнопленных

В оккупированный город Еленевка Донецкой области в ближайшие дни должна прибыть миссия ООН по выяснению фактов убийства украинских пленных в местной колонии.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

– Расследовательская миссия, [которая должна прибыть] в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения, – сказала она.

Глава миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов.

В ООН подчеркнули, что миссия ООН должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам.

Ди Карло также поблагодарила стороны «за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии» и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «вагнер» и его владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.

Оккупанты не допустили Красный Крест в Еленовскую колонию, где погибли украинские военнопленные

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.

В россии заявляли о готовности отдать тела убитых в Еленовке военнопленных, но только после «расследования». Позже россия привезла в Еленовку «международный экспертный пул» – в его составе «аналитики» из Никарагуа и КНДР. Признанные цивилизованным миром эксперты так и не смогли попасть в колонию.

Позже стало известно, что в российских списках убитых и раненых в Еленовке украинских воинов есть разногласия. Украина ожидает приезда отдельной миссии ООН во главе с генералом для расследования массового убийства.