Чиновники путинской администрации лично контролируют фильтрацию украинцев, – Госдеп

Члены администрации президента рф лично контролируют и координируют фильтрационные лагеря для украинцев.

Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Он отметил, что рф использует фильтрационные лагеря для допросов и насильственного вывоза украинских граждан.

– Нам также известно, что представители администрации президента россии предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций, - заявил Патель.

Кремль считает операции по фильтрации критически важными для своих усилий по аннексии территорий Украины.

– Мы требуем, чтобы россия немедленно прекратила фильтрационные операции и предоставила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим фильтрационным местам, - заявил он.

Также отметим, что во время заседания Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд также обвинила москву в совершении военного преступления, насильственной депортации украинцев в россию, и заявила, что США располагают информацией о том, что российские чиновники контролируют так называемые фильтрационные операции.

Напомним, что США уже призывали рф прекратить фильтрацию и принудительную депортацию украинцев. В отчете Йельской лаборатории гуманитарных исследований задокументировано, что только в Донецкой области есть 21 объект, связанный с фильтрацией.