В Николаеве СБУ задержала еще одного корректировщика оккупантов

В Николаеве СБУ задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам. Через мессенджеры и социальные сети передавал рашистам данные о расположении военнослужащих и военных формирований ВСУ и перемещении военной техники и средств поражения по территории Николаевской области.
Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием сопутствующей информации.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время фигурант задержан и сообщен о подозрении частью 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины»).
Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.
Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Напомним, как в Николаеве суд отправил в СИЗО без залога 53-летнего жителя Олега Голубчика, который передавал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ.