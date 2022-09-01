В Николаеве СБУ задержала еще одного корректировщика оккупантов

В Николаеве СБУ задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам. Через мессенджеры и социальные сети передавал рашистам данные о расположении военнослужащих и военных формирований ВСУ и перемещении военной техники и средств поражения по территории Николаевской области.

Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием сопутствующей информации.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время фигурант задержан и сообщен о подозрении частью 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины»).

Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.

Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, как в Николаеве суд отправил в СИЗО без залога 53-летнего жителя Олега Голубчика, который передавал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ.