Николаевские морпехи показали, как их минометчики уничтожили опорный пункт оккупантов на Херсонщине

Минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показали уничтожение вражеского взводного опорного пункта в Херсонской области.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й ОБрМП.

«Нет никакой паники... Все идет по плану! Потерь нет!» А между тем морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского настойчиво и уверенно продолжают выжигать нечисть «русского мира» с украинской земли. Недавно наши минометчики денацифицировали взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине. Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты «замедлили темп наступления» и оставили свои позиции. Клочок за клочком освобождаем родную землю от рашистской орды!» – прокомментировали в бригаде морпехов.