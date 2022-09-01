Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на $675 миллионов

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

– Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов, - заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате «Рамштайн» в Германии.

По словам Остина, пакет будет включать 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, в часности, снаряды GMLRS для HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.

Во время выступления Остин несколько раз подчеркивал, что страны формата «Рамштайн» намерены обеспечить долгосрочную поддержку Украине и ускорить ее.

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.

Напомним, что Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки Украины.