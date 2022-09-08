«Нафтогаз» открывает первые свои автозаправки на базе арестованной Glusco – сеть планируют расширять

«Нафтогаз» начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первая очередь из 30 АЗК начнет работать в Киеве и области уже в сентябре, остальные – по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

– Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины, - отметил Владимир Бычков, директор ООО ««Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО «Укргаздобыча». С 2022 года право на ее использование имеет также ООО ««Нафтогаз Ойл Трейдинг», в планах которого – расширение сети в других регионах. Оба общества в составе «Нафтогаза» будут самостоятельно выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику.

В «Нафтогазе» напомнили, что решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО «Глуско Украина» и ООО «Глуско Ритейл» в управление ООО ««Нафтогаз Ойл Трейдинг» Кабмин принял в мае текущего года с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической области, а именно дефицита бензина и дизельного топлива. Всего в распоряжение ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» передано 172 объекта. Среди них – 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе, на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

Напомним, что сеть АЗС Glusco принадлежит одному из соратников подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, гражданину Израиля Нисану Моисееву. Ранее СБУ и налоговая проводили масштабные обыски в сети АЗС Glusco по делу о неуплате 240 миллионов гривен налогов.