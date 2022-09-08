В бою на Николаевщине погиб спецназовец НАБУ – майор Иван Гвоздев

Во время боя в Николаевской области 8 сентября погиб сотрудник Управления специальных операций НАБУ Иван Гвоздев.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Киевлянин, который большую часть жизни отдал службе в органах СБУ, а с 2017 года работал в Управлении по специальным операциям Национального бюро, был неоднократно отмечен за профессиональные достижения и имел звание майора.