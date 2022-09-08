В бою на Николаевщине погиб спецназовец НАБУ – майор Иван Гвоздев

Во время боя в Николаевской области 8 сентября погиб сотрудник Управления специальных операций НАБУ Иван Гвоздев.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Киевлянин, который большую часть жизни отдал службе в органах СБУ, а с 2017 года работал в Управлении по специальным операциям Национального бюро, был неоднократно отмечен за профессиональные достижения и имел звание майора.
«А когда российские бомбы и ракеты начали падать на мирные украинские города и села, Иван не колеблясь стал на защиту родной земли. У Ивана остались любимая жена и родители. Коллектив Национального бюро выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Вечная слава Герою! – говорится в сообщении.