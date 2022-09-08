В Украине нет никаких ограничений для женщин по выезду за границу, - Госпогранслужба

Никаких ограничений по выезду украинских женщин за границу, связанных с военным положением, пока не существует.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».
Ранее Минобороны отсрочило военный учет для женщин в год. Пока никаких препятствий для выезда украинок за границу нет. Основанием для запрета на выезд может быть только соответствующее судебное решение или решение других уполномоченных государственных органов.
– Очень много информации в публичной плоскости звучало о возможном ограничении в выезде женщин из-за взятия их на военный учет. Даже назывались конкретные даты, в частности, 1 октября. Отмечу, что это только слухи и предположения. В данном случае речь больше идет об утверждении перечня профессий, обязывающего женщин стать на военный учет. Такие учета действовали и раньше. Отмечу, что и с начала полномасштабной войны и сейчас не рассматривался и не поднимался вопрос ограничения в выезде женщин, - говорит Демченко.