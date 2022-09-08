«Ху*рят всё и вся»: Оккупант рассказал, как по ним работает ВСУ под Изюмом

Оккупанты начинают еще сильнее паниковать после точных и мощных ударов ВСУ.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор россиян, перехвативший СБУ.

– Ну хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся... Они вычисляют и везде е*ашут, – эмоционально рассказывает оккупант жене.

В подтверждение описывает масштабы разрушений:

– Вчера ночью расху*рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи*дец… все расху*рили.

Оккупант не верит в то, что российская армия хоть куда-то способна продвинуться: