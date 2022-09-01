В рф убийц Немцова отпустили из тюрьмы и отправят на войну в Украину

В россии почти все осужденные за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова либо уже принимают участие в войне против Украины, либо отправятся туда в ближайшее время.
Об этом сообщают российские СМИ.
Напомним, что виновными в убийстве Немцова признали Анзора и Шадида Губашевых (приговорили к 19 и 16 годам тюрьмы), Заура Дадаева (20 лет), Хамзата Бахаева (11 лет) и Темирлана Эскерханова (14 лет тюрьмы). Убийство произошло в феврале 2015 года, приговор огласили в июле 2017 года.
Спустя пять лет убийцы подали соответствующие заявления о том, чтобы их отправили на войну, которые были удовлетворены. После участия в боевых действиях осужденные останутся на свободе.
«В боевых действиях принимает участие Лорс Хамхоев, который находится в розыске по делу о побоище у кафе Неолит в Москве и убийстве таксиста. Более того, он представлен (под другой фамилией) к «ордену мужества», - сообщили СМИ.