В рф убийц Немцова отпустили из тюрьмы и отправят на войну в Украину

В россии почти все осужденные за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова либо уже принимают участие в войне против Украины, либо отправятся туда в ближайшее время.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, что виновными в убийстве Немцова признали Анзора и Шадида Губашевых (приговорили к 19 и 16 годам тюрьмы), Заура Дадаева (20 лет), Хамзата Бахаева (11 лет) и Темирлана Эскерханова (14 лет тюрьмы). Убийство произошло в феврале 2015 года, приговор огласили в июле 2017 года.

Спустя пять лет убийцы подали соответствующие заявления о том, чтобы их отправили на войну, которые были удовлетворены. После участия в боевых действиях осужденные останутся на свободе.