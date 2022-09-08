На Херсонщине оккупанты держат в информационном вакууме «мобилизованных» с «днр» и без их ведома переводят на «контракты»

"Мобилизированный" личный состав 1-го армейского корпуса оккупационной армии (преимущественно состоит из жителей "днр") массово переводят на военный контракт. При этом сами военные согласия на контракт не давали и узнают об изменении статуса постфактум.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Мобилизированным» также не предоставляется информация о сумме будущей зарплаты и сроках начисления.

«Одновременно на оккупированных землях Херсонской области на переднем крае держат личный состав, недавно прибывший на войну. Эти военные вообще не владеют текущей информацией о ситуации на фронте. Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку отобрали телефоны, а командование такой информации не сообщает. Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние три недели. Командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция подразделений сохранялась как можно дольше и личный состав считал, что «все идет по плану», – рассказали в разведке.

Напомним, как возле Херсона 127-й полк «днр» устроил бунт против российского командования.