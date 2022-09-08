«Для нас это обычная цель»: ВСУ готовы сбивать иранские беспилотники, которые получила рф

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что передавшие россии беспилотники от Ирана собирались под санкциями, поэтому не исключено, что у оккупационных сил могут возникнуть с ними проблемы.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

По ним, по словам Игната, будут работать наши средства ПВО.

- Такого вооружения у них не было... поэтому рассчитывать, что он хорош-нехороший, и как он себя поведет, собран в Иране под санкциями... Еще неизвестно, насколько он будет работать эффективно, и не будет ли проблем с ним, это тоже вопрос. Ну, для нас это будет обычная цель…, – заявил Игнат.

Напомним, в США считают, что россия получила беспилотные летательные аппараты от Ирана и намерена использовать их для атаки с воздуха, радиоэлектронной борьбы и целеуказания для артиллерии на поле боя в Украине. Речь идет о БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.