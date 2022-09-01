В Херсонской области оккупанты усилили контроль за перемещением населения и расстреливают гражданские машины возле переправ, – Маляр

В Херсонской области российские оккупанты обстреливают гражданские автомобили, которые приближаются к их понтонным переправам.

Об этом сообщает УП со ссылкой на замминистра обороны Анна Маляр.

- На этой неделе на территории Херсонщины противник ввел строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами, что усложняет для многих людей получение продовольствия и медицинской помощи. Нарушение требований оккупантов строго наказывается. В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские авто, приближающие к понтонным переправам, – сказала Маляр.

Маляр добавила, что на оккупированных территориях россияне требуют донесения до школьников пропагандистских материалов, которые искажают исторические события и распространяют нарративы о «общем будущем» россии и Украины.

Напомним, как на захваченных территориях Херсонщины оккупанты угрожали расстрелами на месте .