«Эти операции войдут в учебники»: ВМС Украины об обороне акваторий возле Очакова и Николаева

Экипажи ВМС Украины проявили себя в обороне морского побережья и, в частности, акваторий у Очакова и Николаева.

Об этом рассказал заместитель командира флотилии ВМС ВС Украины, капитан 3 ранга Иван, передает Армия Информ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным знаком «За мужество и отвагу» один из дивизионов надводных кораблей ВМС ВСУ и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

- Это незаурядные знаки отличия. И они вполне заслужены. Ведь наши экипажи показали настоящее мастерство при выполнении задач по обороне морских портов и побережья, а также других участков в акваториях недалеко от Очакова и Николаева. Подробнее мы сможем рассказать о всех операциях, в которых принимали участие военные моряки, уже после нашей победы. Одно могу сказать точно – каждая из них, безусловно, войдет в учебники по военной истории, - говорит офицер. - Что касается награждения дивизиона ВМС, то стоит заметить, что до сих пор не было дивизионов корабельно-катерного состава, которые имели бы свой боевой флаг. Он – первый в корабельной истории современной Украины.

Напомним, ранее командующий ВМС рассказал, как корабль «Юрий Олефиренко» избежал обстрела и открыл ответный огонь.