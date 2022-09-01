Бывший итальянский «военкор» минобороны рф объехал Николаевщину, сунулся на линию фронта и теперь лежит в госпитале у оккупантов

Гражданин Италии Маттиа Сорби, работающий на телеканал RAI, получил ранение на линии фронта на территории Херсонщины.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Сорби исчез 31 августа. Сначала он уехал в Николаев, а оттуда самовольно, несмотря на предупреждения, в сторону Херсона – через населенные пункты, которые находились в «красной зоне» из-за сильных боев. Ни одного из украинских военнослужащих с ним не было. Даже нанятый итальянцем украинский фиксер отказался с ним ехать дальше. Почему Сорби решил пересечь линию боевого столкновения, без согласования и в неустановленном месте – неизвестно.

Теперь пропагандисты россии распространяют информацию о несчастном случае с итальянским журналистом Маттиа Сорби.

«Съемочная группа пыталась попасть в оккупированный Херсон, но автомобиль подорвался на мине: водитель погиб, а итальянский журналист получил ранения. россияне обвиняют украинские спецслужбы в провокации – якобы неизвестные люди в форме сопровождали Сорби до границы и не сообщили, что дорога заминирована, чтобы он специально подорвался и в его гибели можно было публично обвинять российскую армию», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Маттиа Сорби ранее работал военкором телеканала российского минобороны «Звезда». В частности, продвигал пропаганду о Донецком аэропорту в 2014 году.

«Можем предположить, что у Сорби были предварительные договоренности с российскими военными, которые оккупировали Херсон. Маттиа Сорби известен в Италии как гомофоб, противник беженцев и пропагандист сомнительных идеологий», - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

По данным «Преступности.НЕТ», Сорби посетил прифронтовые города Николаевской области, но после того, как его не пустили на передовую, решил поехать в сторону Херсона. Но пока неясно – по трассе М-14, или по дороге Т-1501, по побережью.

Журналист Арндт Гинцель сообщил, что Маттиа Сорби собирался в Александровку – село, разрушенное россиянами и находящееся на линии фронта. При этом Гинцель тоже попытался добраться до Александровки.