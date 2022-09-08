Мобилизованные из «лднр» взбунтовались против россиян – командиров назвали «вафлаками» и хотят бросить оружие

Опубликовано видео, как мобилизованные на оккупированных территориях «лднр» отказываются воевать за россиян.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
Место съемки неизвестно, это могло произойти на Донбассе, потому что к бунтовщикам приехали их жены. На видео солдаты окружили российских офицеров. На дороге остановились грузовики с личным составом, который не хочет ехать воевать. Оккупанты жалуются на постоянные обстрелы ВСУ.
- Я никому ничего не должен. Я этот калаш выкину. Все. Я пошёл домой, - говорит один из оккупантов.
- Руководство – мародеры, с первого дня воровали, фурами вывозили. Ты мне руководство показываешь, а это «вафлаки», которых расстрелять надо, - кричал главарь взбунтовавшихся.
- Мы больше никуда не пойдем.
- Хоть расстреливайте нас.
Напомним, ранее в Херсонской области 127-й полк «днр» бунтовал против российского командования.