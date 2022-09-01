Зеленский о контрнаступлении: «ВСУ освободили уже десятки населенных пунктов»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение населенных пунктов на Юге, Харьковщине и Донбассе.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои уволили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более 1 тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Благодарю армию, разведчиков, спецслужб за каждый украинский флаг, который установлен на днях.