Зеленский о контрнаступлении: «ВСУ освободили уже десятки населенных пунктов»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение населенных пунктов на Юге, Харьковщине и Донбассе.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои уволили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более 1 тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Благодарю армию, разведчиков, спецслужб за каждый украинский флаг, который установлен на днях.
– Вся государственная деятельность сосредоточена на потребностях фронта и защиты наших людей. Я благодарен всем украинским воинам, всем, кто борется за свободу для нашего народа – и на Юге, и на Востоке, и в боях на фронте, и тем, кто вносит свой вклад в нашу победу соответствующими операциями в тылу врага. Освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто четко и вовремя выполняет всеобщий оборонный замысел, - сказал Зеленский.