Война на Николаевщине: Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые села

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 8 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:33 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 9 сентября.

В Николаевском районе 8 сентября, ориентировочно с 12:00, под вражескими обстрелами находились поселок Терновые Поды и село Мирное Шевченковской громады. Пострадавших нет. Также ночью, 9 сентября, враг обстреливал поселок Любомировка и села Зоря и Котлярево Шевченковской громады. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 8 сентября, около 13:00, 23:45, и сегодня, 9 сентября, в 05:30, обстрелы потерпели село Широкое Широковской громады. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет.

Вчера около 17:00 были обстрелы окрестностей села Победа Ингульской громады. Пострадавших нет и повреждений. Также в результате ночных обстрелов Ингульской громады обесточены пять населенных пунктов.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, 8 сентября, около 14:00, возник пожар лиственной и хвойной подстилки в лесу Березнеговатского лесного хозяйства. Пострадавших нет.

Ночью, с 8 на 9 сентября, были обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской громады. В результате чего обесточена вся громадв. Подробная информация уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

08:09 За сутки 8 сентября на территории Николаевской области зарегистрирован один пожар, возникший в результате попадания боеприпасов и обломков от них, сообщили в ГУ ГСЧС.

В 13:34 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что после вражеских обстрелов возник пожар лиственного и хвойного леса на территории Березнеговатского лесного хозяйства Баштанского района.

В 15:39 пожарные ликвидировали пожар на общей площади 2,5 гектара, из которых 1,5 гектара лиственного и один гектар хвойного леса.

Остальные пять пожаров не связаны с ведением боевых действий.

07:43 Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, противник на Южнобугском направлении вел обстрелы в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченковое, Любомировка, Терновые Поды, Степовая Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

07:24 Противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании собственных позиций. Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но точность наших подразделений оставила два беспилотных шпиона без перспектив дальнейшего использования, уничтожив и наработанный фото/видео материал, сообщили в оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 8 сентября.

Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец. В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

В течение боевого дня врагом нанесены 30 авиационных и один ракетный удар по нашим позициям, а также произведены пуски четырех ракет Р-27 по нашим самолетам, наносившим удары по противнику.

Нашей авиацией нанесено шесть, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки. Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без ремонта и использования.

Потери врага за боевой день составляют 59 рашистов, три реактивных системы залпового огня «Ураган» и транспортно-зарядная машина для них, две самоходные пушки артиллерии «Пион», самоходная гаубица «Мста-С», три самоходных артиллерийско-минометных установки. -72 и шесть единиц автобронетехники. Также уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.

Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 19 кораблей и катеров, среди которых три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами «Калибр». Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна.

К тому же штормовое море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье.