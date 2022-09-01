Жителя Николаевщины отдали под суд за поддержку оккупантов и слив им информации о ВСУ

В суд направили обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя города Баштанка по факту распространения информации о расположении ВСУ, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения, а также по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное повторно.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что обвиняемый, не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, с целью оказания помощи государству-агрессору в ведении агрессивной войны против Украины, собирал информацию о местонахождении Вооруженных Сил Украины в городе Баштанка. Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи в Telegram.

Кроме того, мужчина распространял сообщения, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

Обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 114-2 и частью 2, 3 статьи 436-2 УК Украины, находится под стражей.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела управления СБУ в области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что задержанным в Баштанке за корректировку вражеского огня оказался местный псевдоактивист Михаил Змиевский.