ГБР сообщило о подозрении дезертиру, который хотел привлечь сослуживцев к оккупированному Херсону

ГБР сообщило о подозрении дезертиру, который хотел привлечь украинских военных к временно оккупированному Херсону.

Об этом сообщили в теруправлении ГБР в Николаеве.

Установлено, что бывший офицер в начале полномасштабного вторжения рф в Украину, получив оружие, боеприпасы и защитную амуницию, сбежал в временно оккупированный Херсон.

При этом он хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под предлогом того, что это приказ командования.

Сейчас этот экс-военный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, пропагандирует пророссийские взгляды, поддерживает войну против Украины и оправдывает преступления рф против мирных украинцев.

Бывший украинский военный подозревается в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины); дезертирстве с оружием (ч. 4 ст. 408 УК Украины); присвоении боевых припасов в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, как в институте СБУ поймали предателя, который склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и перейти на сторону врага.