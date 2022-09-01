Суд арестовал рецидивиста, который за ₴30 тысяч устроил пожар позиций ВСУ, чтобы облегчить оккупантам атаку в направлении Николаева

Гражданину Украины, устроившему пожар позиций ВСУ в направлении Николаева, сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК Украины). Также ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Херсонской области, помог государству-агрессору и его военизированному формированию в проведении взрывной деятельности против Украины. Для продвижения вражеских войск в направлении города Николаев он установил место дислокации одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и поджег сухую траву вблизи нее. Как следствие, огонь повлек за собой уничтожение части боеприпасов украинских бойцов, что привело к потере оборонного имущества.

Поджог мужчина устроил за обещанные представителями рф 30 тысяч гривен.

В СБУ добавили, что предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые выражал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах.

При задержании у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб рф.

Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.