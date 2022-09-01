В Черновцах задержали криминального авторитета, который помогал оккупантам

В Черновцах по подозрению в помощи оккупантам задержан одесский криминальный авторитет.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

«Обнаружили вчера патрульные на посту в Черновицкой области. Передали соответствующим службам», – уточнил Белошицкий.

Как сообщалось ранее в Нацполиции, в ходе досудебного расследования следователи установили, что Мусаев Халид Абдулвах, 1966 года рождения, по предварительному сговору с группой лиц создал преступную организацию с межрегиональными связями, которая «действовала» на территории города Одесса и области. Члены организации совершали заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства, похищения людей, а также занимались сбытом наркотиков. Также фигуранты инкриминируют контрабанду оружия и боеприпасов.

В то же время полицейские выяснили, что фигурант сотрудничал с российскими оккупантами и предпринимал действия по изменению границ территории Украины.

Подозреваемому сообщено подозрение по части 5 статьи 27, части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), части 1 статьи 255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней») Уголовного кодекса .

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.