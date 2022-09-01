В разведке рассказали об остатке ракет у оккупантов

У кафиров осталось уже менее 200 «Искандеров», поэтому их берегут, а по нашей стране выпускают ракеты С-300, которые уже нужно утилизировать.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– У них дефицит в «Искандерах», у них осталось меньше 200 – это реальность. «Искандер» сейчас применяется очень редко. Последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории беларуси, - рассказал Скибицкий. - Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет рф. Мы посчитали С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их порядка 7 тысяч.

Он отметил, что россиянам даже проще просто выпустить эти ракеты по нашей территории, так как на утилизацию нужно тратить деньги.

– Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года. Система "Калибр", по подсчетам, они могли производить в год 150-180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства, – подытожил он.

Напомним, как на Херсонщине российская высокоточная ракета разрушила общественный туалет.

