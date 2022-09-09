На Киевщине планируют установить еще 258 камер с распознаванием лица – это должно помочь в борьбе с ДРГ

В общественных местах Киевской области планируется установить еще 258 камер с распознаванием лица. Одна из целей – противодействие диверсионно-разведывательным группам врага.

Об этом сообщил в Telegram -канале начальник ГУ Нацполиции области Андрей Небитов.

«258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является сверхважным элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ, а также оперативном поиске диверсантов», – отметил он.

Заметим, что камеры видеонаблюдения разного типа помогли зафиксировать ряд военных преступлений кафиров и установить личности захватчиков. Как сообщалось в Минцифре, Украина использует для идентификации военных преступников системы с искусственным интеллектом.

Напомним, что по программе «Безопасный город» в Николаеве планировалось установить еще 450 камер видеонаблюдения.