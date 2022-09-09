Молдавская авиакомпания заявила о возобновлении полетов в Москву

Молдавская авиакомпания Air Moldova заявила, что возобновляет с 1 октября полеты в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба Air Moldova.

«Это решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, находящихся в рф и желающих вернуться домой. При этом решение о возобновлении полетов связано с просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале», - говорится в сообщении.

Отметим, что с конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в российские города и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.