СБУ задержала агентов рф, которые планировали запустить на Юге Украины прокремлевский медиа-центр «Таврия»

Киберспециалисты СБУ нейтрализовали российскую агентуру, занимавшуюся подготовкой к запуску мобильного центра информационных диверсий на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины и в Офисе Генерального прокурора.

Основной задачей «информцентра» было массовое распространение на территории региона кремлевской пропаганды через специально созданные телеграм-каналы, приложения онлайн-телевидения и радиовещания.

В первую очередь эти ресурсы должны были использоваться для оправдания агрессии рф и распространения дезинформации о ситуации на фронте.

Установлено, что враждебный проект должен был действовать под видом так называемого медиа-центра «Таврия» и охватывать аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем враг планировал расширить деструктивный контент и на Кировоградщину.

По данным следствия, к организации информационно-подрывной деятельности причастны двое жителей Киева, попавших в поле зрения спецслужб рф из-за публичной поддержки агрессии против Украины.

Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации Сил обороны Украины в Киеве. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи.

Впоследствии злоумышленник получил новую задачу разработать план создания прокремлевского медиа-центра для расшатывания внутриполитической обстановки в нашем государстве.

К преступной деятельности он привлек своего сообщника, сформировавшего концепцию и алгоритм реализации проекта «Таврия».

По его замыслу главный «офис» и технологическое оборудование медиа-центра должны были находиться на временно оккупированных территориях Крыма или Херсона. Там пропагандисты и интернет-агитаторы России планировали создавать и «разгонять» деструктивный контент в пользу страны-агрессора.

Впоследствии такие подпольные центры должны были создать сеть по другим регионам для создания информдиверсий.

Во время обысков по местам жительства обоих злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время один из них уведомлен о подозрении по части 6 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность») и части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Другому агенту доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются комплексные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками кибердепартамента Службы безопасности совместно со следователями СБУ в Крыму при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, как СБУ опубликовала « методички » российских спецслужб о «правильном освещении спецоперации» в Украине.