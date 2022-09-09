Украина рассчитывает на более $300 миллиардов репараций от рф

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина рассчитывает получить от россии не менее 300 миллиардов долларов США в виде репараций за войну.

Об этом сообщает DW.

«Мы хотим получить компенсацию за весь тот ущерб, который россия нанесла Украине своей агрессивной войной», - сказал Малюска.

Он отметил, что ущерб от российского вторжения оценивается значительно выше, однако упомянутая им сумма соответствует активам центрального банка россии, которые были заморожены на счетах западных стран в рамках введенных против россии санкций.

Министр добавил, что Украина намерена добиться принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, что в дальнейшем должно стать базой для создания международного механизма возмещения ущерба.

Напомним, что только за частично поврежденные коммунальные здания рф должна Николаеву уже 680 миллионов – сумму за все посчитать пока невозможно.