Путин потерпел полный провал в войне против Украины, – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российский президент владимир путин потерпел полный провал в своей военной кампании против Украины.
Об этом сообщает Voice Of America.
«Сложно воспринимать результаты войны – результаты путина – как нечто иное, чем провал», – сказал Уильям Бернс во время выступления на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.
Директор ЦРУ отметил, что россия «заплатит очень высокую цену за вторжение в Украину».
«Вторжение не только продемонстрировало слабость российской армии, но и нанесет долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян», - заявил он.
Бернс также заверил, что если путин рассчитывает на то, что он окажется «устойчивее» украинцев, европейцев и американцев, то эта ставка также не сработает.
«Путин ставит на то, что у нас синдром дефицита внимания, и мы будем отвлекаться. Путин так же ошибается относительно этой ставки, как он глубоко ошибался в своих предположениях, начиная с февраля прошлого года, относительно воли Украины оказывать сопротивление и воли Запада, Соединенных Штатов и всех наших партнеров поддерживать украинцев», — сказал он.