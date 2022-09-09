Путин потерпел полный провал в войне против Украины, – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российский президент владимир путин потерпел полный провал в своей военной кампании против Украины.

Об этом сообщает Voice Of America.

«Сложно воспринимать результаты войны – результаты путина – как нечто иное, чем провал», – сказал Уильям Бернс во время выступления на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

Директор ЦРУ отметил, что россия «заплатит очень высокую цену за вторжение в Украину».

«Вторжение не только продемонстрировало слабость российской армии, но и нанесет долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян», - заявил он.

Бернс также заверил, что если путин рассчитывает на то, что он окажется «устойчивее» украинцев, европейцев и американцев, то эта ставка также не сработает.