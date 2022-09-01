В Николаеве суд арестовал информатора оккупантов с залогом в ₴1,7 миллиона

62-летнему жителю Николаева, подозреваемому в передаче врагу данных о ВСУ, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый, имея «пророссийские» взгляды систематически, используя запрещенную в Украине социальную сеть, предоставлял сведения о перемещении и расположении подразделений ВС Украины другому лицу, достоверно зная, что указанное лицо в дальнейшем будет предоставлять эту информацию представителям вооруженных сил и спецслужб рф.

В судебном заседании прокурор просил суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога.

Защитник и подозреваемый возражали против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на возраст последнего и его крепкие социальные связи.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, следственный судья Дмитрий Тишко принял решение избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 736 700 гривен.

Напомним, как в Николаеве суд отправил в СИЗО без залога 53-летнего жителя Олега Голубчика, который передавал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ.