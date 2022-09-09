Из-за войны более 8,5 миллиона украинцев имеют риск психических расстройств, – ВОЗ

В результате войны потенциальный риск заболеть такими психическими расстройствами, как депрессия и посттравматический стресс, имеют более 8,5 миллиона украинцев.

Об этом заявил эксперт штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, сопредседатель Референтной группы по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Фами Ханна, передает «Укринформ».

– У нас есть определенные оценки количества населения, которое страдает во время войны и чрезвычайных ситуаций, - это каждый пятый. Это означает, что сегодня в Украине 8,5 миллионов людей потенциально находятся под риском психических расстройств, таких как депрессия, посттравматический стресс, - сказал Ханна.

Он добавил, что находившиеся под российской оккупацией жители освобожденных населенных пунктов принадлежат в этом смысле к самым уязвимым слоям населения.

– У нас есть специалисты, готовые помочь таким людям. Они должны быть в приоритете, – отметил эксперт.

Напомним, что по словам министра здравоохранения, война ускорила старение украинцев на 10-15 лет.