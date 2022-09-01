В россии путин созвал заседание совета безопасности из-за успехов Украины на фронте

После того, как армия россии из-за контрнаступления Украины начала терять оккупированные территории, а 10-тысячная группировка в Харьковской области оказалась под угрозой окружения, президент россии владимир путин принял решение собрать совет безопасности.

Об этом пишет «Зеркало недели».

В оперативном совещании, которое пройдет в середине дня в пятницу, примут участие 12 высших чиновников. Это руководители всех силовых структур (минобороны, мвд, фсб, службы внешней разведки), председатели обеих палат парламента, а также министр иностранных дел сергей лавров, бывший президент дмитрий медведев и секретарь совбеза николай патрушев.

По словам пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова, кремль не будет комментировать ход военных действий, в результате которых российская армия потеряла Балаклею.

Аналитики Института изучения войны США считают, что вслед за Балаклеей украинские войска могут в течение 72 часов взять Купянск – ключевой город, потеря которого еще больше ослабит каналы поставок российских сил. Также среди российских подразделений на севере сейчас распространяется паника, связанная с темпами наступлений украинских военных и их продвижением к Купянску.

Одновременно успехи украинской армии на харьковско-изюмском направлении привели к потере доверия к командованию рф в масштабах, которых не было с мая, когда российские силы потерпели фиаско во время переправы через реку Северский Донец.