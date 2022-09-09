США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам дронов рф

США ввели санкции против группы иранских граждан и компаний, причастных к производству дронов и поставкам вооружений в россию

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Под санкции также подпали три компании и одно физическое лицо, участвующих в исследованиях, разработке, производстве и поставках БПЛА и компонентов для них, включая беспилотники серии Shahed, для Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), его воздушно-космических сил (IRGC ASF) и флота.

«Россия делает все более отчаянный выбор в пользу продолжения своей неспровоцированной войны против Украины, особенно перед лицом наших беспрецедентных санкций и экспортного контроля, - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. - Соединенные Штаты привержены строгому соблюдению санкций как против россии, так и против Ирана и привлечению к ответственности Ирана и всех тех, кто поддерживает агрессивную войну россии против Украины. Мы также без колебаний будем выявлять производителей и поставщиков, которые причастны к программе беспилотных летательных аппаратов Ирана, еще раз демонстрируя нашу решимость продолжать преследовать доверенных лиц террористов, которые дестабилизируют Ближний Восток. Не иранские, не российские организации также должны проявлять большую осторожность, чтобы избежать поддержки разработчиков иранских беспилотников, их поставок, либо продажи любого военного оборудования россии для использования против Украины».

Министерство финансов предприняло свои действия в соответствии с исполнительным приказом Управления по нераспространению оружия массового уничтожения, а также исполнительного приказа «О блокировании имущества в связи с вредоносной международной деятельностью правительства российской федерации».

Базирующаяся в Тегеране компания Safiran Airport Services координировала перелёты военно-транспортной авиации между Ираном и россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и оборудования из Ирана в россию. По имеющейся информации, рф намерена развернуть иранские беспилотники и применить их против Украины после сборки и испытаний.

Компания Paravar Pars, тесно связанная с контролируемым КСИР университетом Имама Хоссейна, является производителем беспилотников. Она участвовала в исследованиях, разработке и производстве беспилотника Shahed-171. В прошлом IRGC ASF использовали беспилотники американского и израильского производства для реинжиниринга и копирования на базе местного производства Paravar Pars.

Иранская компания по проектированию и производству авиационных двигателей DAMA также участвовала в исследованиях, разработке и производстве Shahed-171. DAMA - подставная компания, которая осуществляла тайные закупки для иранской авиастроительной промышленности в целях материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана. DAMA участвовала в приобретении оборудования для модификации БПЛА, а также участвовала в производстве и закупке оборудования для реактивных двигателей.

Компания Baharestan Kish курировала различные проекты, связанные с обороной, в том числе - производство БПЛА. Рехматолла Хейдари, управляющий директор компании и член совета директоров, занимался обеспечением безопасности проектов компании, за что и подпал под санкции.

КСИР в целом находится под санкциями США с 12 февраля 2013 года. Ряд других структур авиационной отрасли Ирана (Иранская организация авиационных производителей HESA, Министерство обороны и логистики вооруженных сил Ирана MODAFL, Организация аэрокосмической промышленности Ирана) – с 2005 – 2019 годов.

Все имущество и доли собственности этих организаций, которые находятся в Соединенных Штатах или под контролем США, должны быть заблокированы. Правила запрещают все сделки граждан США и транзитные сделки, совершаемые через Соединенные Штаты, которые связаны с интересами указанных юридических и физических лиц.

Напомним, издание The Washington Post в конце августа сообщило, что россия получила первую партию иранских БПЛА, часть из них оказались непригодны к использованию. Позже представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяемую в СМИ информацию о получении россией от Ирана боевых беспилотных летательных аппаратов.

Также напомним, как Иран предложил россии пути для обхода санкций.