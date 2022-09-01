рф отказалась пустить миссию ООН к украинским военнопленным

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что россия не предоставила миссии доступ к украинским военнопленным, которые содержатся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией.

Об этом сообщает "Лига.net".

- Это тем более тревожно, что мы задокументировали, что военнопленные подвергались пыткам и жестокому отношению, а в некоторых местах содержания под стражей отсутствуют адекватные еда, вода, здравоохранение и санитария, - сказала Богнер на пресс-конференции.

Она подтвердила, что миссия ООН получила информацию о тяжелом состоянии здоровья в исправительной колонии в Еленовке, где многие украинские военнопленные болели инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом.

Миссия также зафиксировала множество случаев, когда украинским военнопленным не разрешалось связаться со своими родственниками, чтобы сообщить их о своем пленении, местонахождении и состоянии здоровья.

– Мы также следим за делами нескольких беременных военнопленных. Мы призываем рф как государство, их удерживающее, рассмотреть вопрос о немедленном освобождении этих женщин из гуманитарных соображений, - заявила Богнер.

Она добавила, что мониторинговая миссия ООН продолжит документировать и сообщать факты нарушения прав военнопленных.