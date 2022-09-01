рф привела на заседание Совбеза ООН фанатку российских садистов и выдала ее за «эксперта»

Страна-оккупант россия привела на созванное ею же заседание Совбеза ООН на тему поставки западного оружия Украине гражданку Сербии Драгана Трифкович, которую там представили «директором белградского Центра геостратегических исследований».

Об этом сообщает "Лига.net".

Сербка повторила в речи пропаганду и фейки россии, а постпред Украины Сергей Кислица призвал затем проверить ее на связь как минимум с российской террористической организацией «ЛНР». В соцсетях и выступлениях Трифкович активно поддерживает войну россии на уничтожение Украины и ее народа, одобряя российский нарратив об «украинских нацистах».

Союзница кафиров, называя Украину «бывшей УССР», заявила, что «важно учитывать аргументы обеих противоборствующих сторон», что западное оружие «убивает гражданское население», что она «оказывается в третьих странах, часто в руках террористов, часть уже переправлена в Боснию и Герцеговины и в Косово».

Трифкович, читающая «лекции по геополитике» в академии при президенте России, повторила фейк кремля о том, что по зданию СИЗО в Оленовке, где россия убила десятки украинских военнопленных, ударили ВСУ «из западного вооружения». Она заявляла, что «украинская сторона хочет добиться максимального количества жертв среди гражданских».

После заседания Совбеза украинский дипломат выложил фото, где Трифкович находится на временно оккупированной территории в Луганской области с террористами, включая российского неонациста-садиста Алексея Мильчакова, одобряя их и происходящее. Кислица напомнил, что Россия постоянно использует площадку ООН, чтобы нести пропаганду, и привлекает для этого своих муртадов.