Силы обороны Украины уничтожили 237-й полк псковских десантников, - разведка

В результате действий Сил обороны Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк российской армии прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Значительная часть из выживших оккупантов 237-го полка находятся в крайне тяжелом состоянии. Отметим, что постоянное место дислокации этого полка – город Псков, формирование относят к элитным войскам россии.

В ГУР добавили, чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли «свежих» солдат с территории россии. Впрочем, пополнение категорически отказывается принимать участие в наступательных боевых действиях.