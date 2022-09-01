На Харьковщине оккупанты бросили свои позиции и спрятались в лесу – они остались без командиров и связи

В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных оцеплений.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Пока они звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины.
Оккупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВСУ по танкам и тяжелой огнеметной системе «Сонцепек». Впрочем, понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад.
«Они жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком», - отметили в разведке.