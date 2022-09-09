Президент Зеленский ввел в действие санкции против российской правящей верхушки

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против высокопоставленных российских чиновников.

Об этом говорится в указе Президента №637/2022.

Санкции были введены против 606 человек, принадлежащих к правящей верхушке РФ. Ограничения наложены на 28 членов совета безопасности России, 154 члена совета федерации РФ, 424 депутата государственной думы.

Ограничения вводятся в 10 лет. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.