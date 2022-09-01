В Херсонской области россияне подняли вертолеты, чтобы найти своих дезертиров

В Херсонской области в связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

На временно захваченной территории, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение по автобусам российских солдат без оружия.