Очаковские спецназовцы в тылу врага в упор уничтожили российский БТР

Очаковские спецназовцы из 73-го морского центра специальных операций в тылу врага уничтожили российский БТР-80.

Видео опубликовали Силы специальных операций ВСУ.

Спецназовцы на Херсонщине подобрались вплотную к противнику и попали в БТР из РПГ.

«Работа во вражеском тылу продолжается! На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу», - рассказали в ССО.