Зеленский наградил орденом директора турецкой компании – производителя «Байрактаров»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины .

Основное внимание на встрече было уделено дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности ВСУ. Стороны также обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

Владимир Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских вооруженных сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден «За заслуги» I степени.

– Каждый в Украине знает, что такое «Байрактар», знает вашу компанию. Благодарю вас, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией, – сказал Глава государства.

Напомним, что Зеленский в 2020 году наградил Халука Байрактара орденом «За заслуги» IІІ степени.