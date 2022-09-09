В Курской области рф «партизаны» вступили в бой с росгвардией, - СМИ

В Курской области рф разыскивают двоих «диверсантов», вступивших в бой с российскими силовиками – росгвардией.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Якобы «диверсанты» на «Газели» обстреляли блокпост, где был ОМОН.

«Диверсантов» обнаружили у города Суджа, который находится недалеко от российско-украинской границы. Информацию о вооружённых мужчинах передали в росгвардию, сотрудники которой отправились на их поиски. В итоге диверсанты были обнаружены в лесу, неподалёку от Суджи. Завязался бой – один росгвардеец был ранен, обоим нападавшим удалось скрыться. Сейчас их ищут в окрестностях города», - говорится в сообщении.

Пока что неизвестно, кто именно мог обстрелять оккупантов, были ли это «партизаны», или же росСМИ с подачи силовиков выдумали эту историю, чтобы обвинить украинскую ДРГ. Отметим, что ранее российских пограничников обстреливали местные «партизаны», также сообщалось о рейдах украинского спецназа на пограничные территории рф. Суджа находится недалеко от Сум, зимой с этого направления российские войска вторглись в Украину.