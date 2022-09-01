ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Во время бегства с Харьковщины оккупанты пытались вывезти украденные сковороды, фены и детские игрушки

Уже 199-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 9 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 сентября.

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00:37 На Харьковщине среди «трофеев» оккупантов нашли бытовую технику и игрушки.

«Сковороды, игрушки, электроника вот, что орки пытались вывезти из оккупированных населенных пунктов. На Харьковщине они делали то же, что и на Киевщине», - сообщил журналист Андрей Цаплиенко.



00:25 Журналист Владимир Золкин сообщил, что за двух военнопленных оккупантов выплатили 400 долларов.

«Обращаюсь к жителям ОРДЛО. Ваши марионеточные правители кричат о том, что Украина срывает обмен. Ок. Куда вам их везти, в каком количестве, и кого именно из наших бойцов вы отдадите вместо них? Пофамильно, пожалуйста. Все ордловцы, которые были у меня на видео, готовы к обмену, пофамильно! Поймите, если вы не возьмёте процесс возвращения своих людей в свои руки, то можете никогда их больше не увидеть», - отметил он.

00:12 Франция передаст Украине снятые с вооружения 155-мм прицепные гаубицы TRF1.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на издание L'Opinion.

Французские гаубицы TRF1 производила компания GIAT с 1984 по 1993 год. Пушка способна самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/ч и имеет полуавтоматическую зарядку.

TRF1 имеет дальность выстрела в 24 километра обычными снарядами и 30 километров активно-реактивными. Заявлено, что гаубица имеет скорострельность в шесть выстрелов в минуту.

Издание отмечает, что гаубицы TRF1 уже не используются сухопутными силами французской армии. Они были списаны и приобретены брокером S2M-Equipement. У этой компании Украина закупила TRF1, а министерство обороны Франции засвидетельствовало их сертификацию.