Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 75 оккупантов, девять танков и две гаубицы

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 9 сентября доступна по этой ссылке.

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07:14 Обстановка в Южнобужской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой. Подразделения оккупационных войск пытаются привлечь резервы и проводят меры противодействия Силам обороны. Ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение наших войск, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 9 сентября.

В течение боевого дня врагом нанесены пять авиационных ударов и один ракетный удар. Атакованы позиции наших войск по линии столкновения и населенные пункты в непосредственной близости.

После обеда крылатая ракета Х-31 выпущена с вражеского самолета по открытой местности в Вознесенском районе Николаевщины. Человеческих потерь нет.

Нашей авиацией нанесено семь ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.

По подтвержденным результатам «длинная армия» сократилась на 75 рашистов, девять танков, две гаубицы «Мста-Б», восемь единиц автобронетехники.

В Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львового.

На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находятся три надводных носителя высокоточного оружия суммарным залпом 24 крылатых ракет морского базирования «Калибр».