Московские депутаты после обращения коллег из Питера попросили путина уйти с поста

В Москве совет депутатов Ломоносовского муниципального округа обратился к владимиру путину с просьбой о сложении полномочий президента рф.

Решение совета депутатов об обращении к Путину от 8 сентября опубликовано на сайте Ломоносовского муниципального округа Москвы.

Депутаты, отмечают, что путину пора уступить место у власти людям с новыми идеями и силами. Они также отмечают, что взгляды и модель управления путина «безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала».

«Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперёд ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине. Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием», – говорится в обращении.

Напомним, что ранее совет муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене и отстранить от должности президента россии владимира путина из-за развязанной им войны в Украине.

После этого на семерых депутатов совета МО «Смольнинское» вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации» российской армии.